Bcd Travel lancia il tool per i viaggi delle pmi

Bcd Travel ha annunciato il lancio di Direct, la soluzione progettata su misura per le trasferte delle pmi.

Lo strumento comprende prenotazioni online e supporto degli agenti di viaggio oltre a una piattaforma per garantire la sicurezza dei dipendenti in trasferta e una seconda piattaforma semplificata per l’analisi della spesa e per i report sull’impatto ambientale dei viaggi.

“Abbiamo sviluppato Direct comprendendo le esigenze legate al business travel delle piccole-medie imprese italiane - spiega Edoardo Priori, general manager di Bcd Travel Italia, in una nota -. Con l’introduzione di Direct in Italia, completiamo la nostra offerta basata sui volumi di viaggio delle aziende, garantendo la migliore soluzione per ogni cliente, sia che si tratti di una pmi o di una grande multinazionale”.

I servizi compresi in direct comprendono un self booking tool, l’app di viaggio, la tecnologia pe la sicurezza dei viaggiatori, report di sostenibilità e analisi mensile delle spese e supporto 24/7 da parte dei travel agent.