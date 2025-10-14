Corsica Sardinia Ferries apre le prenotazioni, le opzioni per i clienti

Sono Sardegna, Corsica e Baleari le destinazioni del Mediterraneo su cui si focalizza Corsica Sardinia Ferries, che ha aperto le prenotazioni per la stagione estiva 2026. Sul sito ufficiale www.corsica-ferries.it è già possibile acquistare i biglietti per le vacanze dell’estate 2026, usufruendo di tariffe flessibili.

Corsica Sardinia Ferries offre inoltre la possibilità di pagare il biglietto in 2, 3 o 4 rate, senza interessi. A disposizione dei viaggiatori c’è anche l’opzione ‘Time to Think’: i clienti avranno a disposizione 48 ore di tempo per riflettere e per annullare il biglietto e l’opzione ne garantisce il rimborso entro le 48 ore successive alla conferma della prenotazione. I clienti potranno anche scegliere la Tariffa FLEX, che consente di modificare la prenotazione - senza penali - per altre date o tratte e ottenere un rimborso fino al 90% dell’importo in caso di cancellazione.