Sono 150 le risorse che Corsica Sardinia Ferries sta cercando da impiegare a bordo delle navi della flotta in qualità di personale navigante di macchina, camera e cucina. “Corsica Sardinia Ferries - spiega il Comandante d’Armamento Matteo Giannelli - è un’azienda che pone al centro la soddisfazione del cliente, l’innovazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti, in un ambente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli”.

Per imbarcarsi subito è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, Corsica Sardinia Ferries aiuterà i candidati ad effettuare le pratiche necessarie per l’imbarco in modo semplice e veloce.

Le opportunità di lavoro sulle navi del gruppo sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili: Ufficiali e Sottufficiali di macchina; Personale di Cucina; Chef de rang e barman; Addetti alle cabine; Addetti Sala / Bar/ Casse; Receptionist / Hostess. Per il personale di Sala / Bar la conoscenza della lingua francese e un diploma ad indirizzo alberghiero sono un valore aggiunto.

Per la posizione di Receptionist / Hostess si ricerca prevalentemente personale con un’ottima conoscenza del francese. Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile.

I candidati con libretto di navigazione possono inviare il CV tramite il sito della compagnia: www.corsica-ferries.it, alla rubrica ‘Lavora con noi’ oppure via e-mail a: risorseumane@corsicaferries.com e recruitment.corsica@esagenoa.com. I candidati senza libretto di navigazione possono inviare il CV via e-mail a segreteria@primetn.it.