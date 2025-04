Obiettivo raggiunto. La piattaforma di viaggi in abbonamento eDreams Odigeo ha ottenuto di quadruplicare la propria base di abbonati, portandola nel mese di marzo a 7,25 milioni di iscritti. Una cifra che era stata fissata a novembre 2021, quando gli abbonati erano solo 1,9 milioni e il mercato attraversava un periodo di forte incertezza. Il notevole sviluppo di Prime lo ha reso uno dei servizi in abbonamento a più rapida crescita, raggiungendo al momento il settimo posto per base di abbonati più estesa tra le piattaforme basate in Europa. Un risultato degno di nota, dal momento che Prime è arrivato dopo le altre piattaforme che attualmente occupano la top 10.

“La cifra di 7,25 milioni non è solo un numero - commenta il ceo Dana Dunne -; è un’ulteriore prova della nostra capacità di realizzare una visione a lungo termine e mantenere le nostre promesse. La continua crescita di Prime, che ha quadruplicato la nostra base di membri nonostante le difficoltà globali, dimostra che il nostro modello è intrinsecamente adattabile e scalabile. Il segreto di questo risultato risiede nella nostra capacità tecnologica e in ambito AI, che rendono Prime una vera e propria potenza”.

La crescita costante di Prime è legata all’aumento dei benefici offerti, che ora includono un’intera gamma di servizi di viaggio, oltre al focus iniziale sui voli. Tra questi, alloggi, pacchetti vacanza e noleggio auto, oltre alla possibilità di cancellare prenotazioni per qualsiasi motivo su 700 compagnie aeree e l’opzione di bloccare i prezzi. I membri possono inoltre condividere i vantaggi dell’abbonamento con amici e familiari, aumentando ulteriormente il valore del servizio. Entro marzo 2026 l’azienda prevede che Prime aggiungerà un altro milione di abbonati.