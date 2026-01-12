TTG Italia
Expedia Taap apre l’anno con nuove agevolazioni per le agenzie

Nuove agevolazioni in arrivo per le agenzie di viaggi da Expedia Taap. L’azienda apre il nuovo anno offrendo alla distribuzione la possibilità di poter accedere sulla piattaforma dedicata a una scontistica speciale sulle strutture ricettive.

Sulle prenotazioni effettuate fino al 2 febbraio 2026 per viaggi programmati fino al 13 settembre 2026 gli adv potranno così beneficiare di riduzioni fino a oltre il 25% sulle tariffe degli hotel.

Un’operazione, spiega l’azienda in una nota, pensata per “consentire agli agenti di viaggi di iniziare l’anno alla grande. Grazie ai notevoli risparmi sugli hotel e a un’ampia finestra di prenotazione, gli agenti possono assicurarsi offerte imbattibili per i clienti che stanno pianificando soggiorni primaverili, vacanze estive e altro ancora, aumentando i ricavi e offrendo un valore eccezionale”.

