Expedia Taap lancia una nuova promozione con l’obiettivo di spingere le prenotazioni d’autunno nelle agenzie di viaggi. In base alla nuova formula, gli adv possono accedere a sconti dal 25% sulle tariffe hotel nelle destinazioni più gettonate.

L’offerta è disponibile per prenotazioni effettuate da ieri, 10 settembre, fino al 13 ottobre 2024 per viaggi fino al 31 marzo 2025.

Ampio il ventaglio di soluzioni fra le quali scegliere per comporre il viaggio: Expedia Taap offre una gamma che include più di 3 milioni di strutture, 220mila attività, 120 società di autonoleggio e 500 compagnie aeree.

Fra gli strumenti a disposizione degli adv, si annoverano tecnologie di ultima generazione come l’operatore virtuale per operazioni self-service, il recupero di informazioni in breve tempo e modifica della prenotazione e la chat dal vivo con operatore, per assistenza dettagliata e supporto forniti da un operatore esperto.

La promozione d’autunno si rivela così un’ottima leva per far crescere le prenotazioni e le vendite e guadagnare più commissioni sfruttando l’aumento di domanda per i viaggi in autunno e inverno.