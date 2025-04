Gruppo Grimaldi, prosegue il recruiting in tutta Italia

Il gruppo Grimaldi cerca personale per hotellerie, macchina e coperta e punta su nuovi candidati guardando a un ampio ventaglio di posizioni.

Fra le altre, vengono richiesti addetti alle pulizie per le sezioni hotel e cucina, pizzaioli, baristi, cuochi ed aiuti cuochi, elettricisti, ottonai (idraulici di bordo) e carpentieri (addetti alla riparazione di strutture in legno, ferro e suppellettili).

Come riporta il Sole 24Ore, sono stati 11 gli eventi dei recruiting days tenuti tra gennaio e marzo in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Veneto, Toscana e Lazio che “hanno riscosso un grande successo: in soli tre mesi, 980 candidati hanno sostenuto colloqui con il team del gruppo armatoriale partenopeo; di questi, oltre 160 hanno già intrapreso il loro primo imbarco sulle navi Grimaldi Lines” dicono dall’azienda. I recruiting days proseguiranno, quindi, per l’intero 2025 in tutta Italia.

“Il gruppo – si spiega in una nota - da sempre attento alle proprie risorse umane di mare, si impegna a premiare quelle più meritevoli, offrendo loro concrete opportunità di crescita professionale a bordo di unità fra le più tecnologicamente avanzate e rispettose dell’ambiente al mondo”.

Le selezioni “sono aperte anche a chi non ha ancora completato i corsi Standard of training, certification, and watchkeeping”, corsi di formazione obbligatori per il personale che lavora sulle navi.

“A quanti dimostreranno di avere le giuste qualità – chiude la nota riportata dal Sole 24Ore -, il gruppo Grimaldi offrirà gratuitamente i corsi necessari all’imbarco”.

Dettagli e aggiornamenti su tutti i recruiting days saranno pubblicati regolarmente nel gruppo Facebook dedicato alle opportunità di lavoro a bordo delle navi Grimaldi. Per partecipare ai recruiting days è possibile presentare la candidatura accedendo al portale Lavora Con Noi del gruppo Grimaldi.