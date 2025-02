Aiav entra a far parte del comitato promotore che porterà alla costituzione del Consorzio Trust Data Identity Network, organismo che avrà il compito di promuovere l’utilizzo dell’identità digitale.

Parte del comitato, insieme all’associazione, professionisti e rappresentanti di realtà istituzionali e imprenditoriali, tra cui: Adiconsum, Flowe (Mediolanum), BFF Bank, Confassociazioni, Experian, InfoCert-Tinexta Group, Gruppo CSE, Telepass, Buffetti Finance, PagoPA, Cetif Advisorory Associazione, Fiditalia, Arisk e Share.

“Per noi - commenta in una nota il presidente di Aiav, Fulvio Avataneo - è un importante motivo di soddisfazione e orgoglio entrare a far parte di questo Comitato in rappresentanza del turismo, uno dei settori chiave nello studio di modalità di verifica più sicure e immediate, finalizzate, ad esempio, ad una più semplice gestione di pagamenti e procedure di riconoscimento. Il vantaggio non risiede solo nel risparmio di tempo e di lavoro, ma anche nella possibilità di limitare l’incidenza di frodi ai danni di imprese, istituzioni e, ovviamente, consumatori”.