Ixpira rafforza l’ecosistema tecnologico con Travel Software

Ixpira, hub tecnologico b2b che integra soluzioni per il trade e attività di tour operating, annuncia una nuova partnership strategica con Travel Software, con l’obiettivo di evolvere ulteriormente la propria infrastruttura operativa a supporto dei partner.

Travel Software è una realtà specializzata nello sviluppo di soluzioni gestionali per agenzie di viaggio e tour operator, progettate per supportare le attività operative e migliorare l’organizzazione dei flussi di lavoro.

“Il gestionale Easy è sempre più integrato con tutti gli strumenti importanti per le agenzie viaggi. Non poteva mancare un partner come Ixpira favorendo così la creazione automatica delle pratiche partendo dalle prenotazioni effettuate su questa piattaforma”, commenta Marco Gozzi, ceo Travel Software.

Lo scopo della partnership

La collaborazione, fanno sapere le aziende in una nota alla stampa, permetterà una visione più chiara e centralizzata delle pratiche, favorendo una maggiore continuità operativa e un’organizzazione più efficace del lavoro quotidiano.

“Il nostro obiettivo è continuare a costruire un ecosistema sempre più solido e funzionale per i nostri partner. L’integrazione di nuovi strumenti operativi va proprio in questa direzione: semplificare il lavoro quotidiano e permettere agli operatori di concentrarsi maggiormente sulla relazione con il cliente e sullo sviluppo del business”, afferma Sergio Luongo, coo di Ixpira.

In partenza il roadshow

L’iniziativa precede il nuovo ciclo di Ixpira on the road, il roadshow itinerante che nei prossimi mesi porterà il team a incontrare agenzie e operatori su tutto il territorio italiano. Dopo aver coinvolto oltre 170 agenzie di viaggio e circa 250 professionisti del settore nel 2025, la nuova edizione vedrà un focus proprio sulla collaborazione con Travel Software, insieme alle nuove proposte di prodotto e alle iniziative commerciali già avviate, tra cui il programma Prepay Advantage.