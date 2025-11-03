Manovra, la richiesta di Confcommercio: “Detassare anche i contratti di turismo e ristorazione rinnovati nel 2024”

Confcommercio chiede che il provvedimento di detassazione dei contratti di lavoro, previsto nella Manovra finanziaria approvata dal Consiglio dei Ministri, venga esteso anche a quelli rinnovati prima del 2025.

“Il provvedimento, giusto, fatto per dare ai lavoratori maggiore potere di acquisto, deve tuttavia valere per tutti i contratti collettivi già firmati”, ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, in un’intervista rilasciata a La Stampa.

Il riferimento è soprattutto ai Ccnl di turismo e ristorazione, il cui rinnovo è stato firmato nel 2024. Sarebbero interessati dal provvedimento quasi 5 milioni di lavoratori con un costo aggiuntivo per la manovra economica del Governo di circa 150 milioni di euro.

Roberto Saoncella