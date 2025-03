Nasce Filiera Turismo Italia: il network di competenze per il settore

Un think tank nato da professionisti del turismo per affrontare le sfide del futuro: nasce così Filiera Turismo Italia, il network di competenze per il settore del travel che punta a riunire la filiera in maniera trasversale.

Il nuovo soggetto, che vede come presidente e co-fondatore Enzo Carella, si pone come obiettivo quello di portare avanti istanze politiche, radunando il comparto in maniera trasversale per prepararsi alle sfide dei prossimi anni, anche in relazione all’evoluzione tecnologica.

“Tra i prossimi passi della neonata associazione - si legge in una nota stampa - appuntamenti a Milano e Roma finalizzati alla costituzione dei vari tavoli tematici e l’attivazione di un osservatorio per misurare l’impatto della filiera congiunta su PIL e sviluppo sociale”.