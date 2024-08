Pitchup, corrono le prenotazioni di settembre

C’era una volta il rientro a settembre. Ma ora non sembra più essere così. Lo confermano i dati di Pitchup, piattaforma per la prenotazione di vacanze outdoor, per quello che una volta era considerato un ‘mese di spalla’.

“Finora, il numero di arrivi previsti nei camping e glamping italiani a settembre - si legge nella nota - ha segnato un incremento del 38% rispetto al 2023. Anche le prenotazioni da parte di campeggiatori italiani hanno registrato un aumento del 58%. Le regioni italiane preferite per i viaggi fuori stagione sono il Veneto, la Toscana, la Lombardia, la Sicilia e la Campania. Oltre il 77% delle prenotazioni riguarda coppie, suggerendo una prevalenza di viaggi a due rispetto ad altre tipologie di soggiorni. I gruppi di adulti rappresentano il 10% delle prenotazioni, seguiti dall’8% di famiglie, probabilmente già impegnate con il ritorno a scuola dei ragazzi, e dal 4% di solo travelers”.

Per quanto riguarda le tendenze, la piattaforma segnala una riduzione dell’anticipo di prenotazione, con un andamento che potrebbe proseguire anche a settembre.