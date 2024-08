Dopo la pubblicazione delle modalità applicative per la rettifica delle informazioni incomplete, incongruenti e/o errate relative alle polizze assicurative per le coperture in caso d’insolvenza o fallimento ovvero per la responsabilità civile, il Ministero del Turismo ha pubblicato alcune Faq per chiarire una serie di aspetti.

Le questioni sul tavolo

Tra i nodi sciolti dal documento pubblicato, quello relativo alla possibilità di presentare l’istanza tramite il commercialista, nel caso in cui il legale rappresentante dell’impresa non sia in possesso dello Spid. Ma le Faq metto anche in chiaro dettagli sulla decorrenza della polizza e le firme necessarie per la richiesta.

Gli aggiornamenti sono stati pubblicati in risposta all’Avviso Pubblico del 31 luglio 2023, prot. n. 14406/23 per l’assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23

L’elenco completo delle Faq, con le relative risposte, può essere consultato a questo link.