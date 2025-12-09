RateHawk: raddoppiano le prenotazioni di transfer e noleggio auto

RateHawk, piattaforma b2b online per la prenotazione di hotel, voli e transfer, chiude il 2025 con un raddoppio delle prenotazioni dei servizi di trasporto terrestre e un aumento del 130% del valore lordo delle prenotazioni rispetto all’anno scorso. Nei primi dieci mesi del 2025 i servizi di transfer hanno registrato un raddoppio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le cinque destinazioni con il maggior numero di prenotazioni di transfer sono Italia, Spagna, Usa, Francia e Regno Unito. L’Asia continua a suscitare grande interesse turistico, con un aumento significativo della domanda di transfer in Paesi come Giappone, Vietnam, Cina e Singapore. Tra gli altri mercati in rapida crescita si segnalano Egitto e Qatar.

Anche il noleggio auto ha mostrato una crescita costante durante tutto l’anno, con un picco stagionale a luglio. In ottobre il numero di prenotazioni di auto effettuate tramite RateHawk è raddoppiato rispetto all’inizio dell’anno. Le cinque mete più gettonate dai turisti per viaggi in auto sono Stati Uniti, Italia, Spagna, Germania e Francia.