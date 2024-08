Spencer & Carter lancia due nuove polizze assicurative dedicate ai viaggiatori: Clikki Due e Long Stay.

In dettaglio, Clikki Due rappresenta un’evoluzione della polizza Clikki, offrendo una copertura ampliata e ancora più vantaggiosa. Questa nuova versione include tre varianti: Young All Risk Due, Minimal All Risk Due e Superstar Due.

La caratteristica distintiva di Clikki Due è la possibilità di estendere il rimborso non solo all’assicurato principale che annulla, ma anche a due compagni di viaggio, diversamente dalle polizze tradizionali che coprono l’assicurato e un solo compagno di viaggi.

“Dopo un’approfondita indagine di mercato con le agenzie di viaggi è emersa l’esigenza di una copertura che potesse includere più persone per le pratiche di annullamento – spiega Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale –. In molte situazioni, quando una pratica era composta da più di due passeggeri e qualcuno cancellava il viaggio, alcuni viaggiatori rimanevano scoperti. Clikki Due risolve questo problema, offrendo così la massima tranquillità a tutti i partecipanti del viaggio”.

Per chi pianifica soggiorni prolungati, Spencer & Carter introduce Clikki Long Stay, una polizza che garantisce assistenza e copertura per spese mediche e bagaglio per lunghe permanenze fino a 120 giorni consecutivi.

Long Stay offre un massimale per le spese mediche pari a 250mila euro e una copertura per il bagaglio fino a mille euro. Questi massimali sono per persona e la polizza include la garanzia assistenza. La polizza Long Stay è sottoscrivibile fino ad 80 anni di età.