Spencer & Carter lancia Clikki Protect 100K, la prima polizza annullamento all risk per il segmento luxury

Creata nello specifico per il segmento luxury travel, Clikki Protect 100K, la nuova polizza Spencer & Carter, offre una copertura su misura per il turismo di fascia alta su viaggi, noleggio di yacht o di ville esclusive, ma anche crociere tailor made. Fino ad oggi questo tipo di viaggi non potevano contare su una vera assicurazione annullamento che fosse all’altezza del loro reale valore. La nuova polizza garantisce, invece, un approccio innovativo - con un massimale elevato, assenza di limiti di età, copertura anche in presenza di patologie pregresse - e soprattutto una formula all risk che consente di proteggere anche da eventi imprevisti non specificamente codificati.

“Siamo molto orgogliosi di aver portato sul mercato un prodotto che supera i massimali standard e risponde alle esigenze di un pubblico che fino a oggi non poteva assicurarsi in modo adeguato – dichiara Massimiliano Masaracchia, Direttore Commerciale di Spencer & Carter –. Clikki Protect 100K mantiene la filosofia della linea Clikki, ma la estende al mondo dell’alta gamma, colmando un vuoto reale nell’offerta assicurativa italiana e allineandosi a standard già consolidati in contesti internazionali più evoluti, come quello statunitense e inglese”.