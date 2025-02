Studio Trainline: con la liberalizzazione i prezzi dei biglietti ferroviari sono scesi del 19%

Treni meno cari con l’apertura a nuovi player. Trainline, la piattaforma dedicata ai viaggi su rotaia, in una nota sottolinea i benefici della liberalizzazione dal punto di vista delle tariffe.

Secondo il White Paper realizzato dal portale, “Sulle rotte nazionali, come la Roma-Milano, si è registrato un costante calo delle tariffe negli ultimi cinque anni, mentre sulla Milano-Parigi la riduzione ha raggiunto il 19%”.

Il treno, sottolinea ancora lo studio, “è sempre più popolare per i viaggi di piacere all’interno dell’Italia, registrando una crescita del 4% negli ultimi due anni. L’ingresso di nuovi operatori, auspicato da quasi due italiani su tre, dimostra l’importanza della concorrenza per un mercato ferroviario più dinamico e vantaggioso per i viaggiatori”.