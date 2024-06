Travelport lancia i contenuti NDC di Emirates su Travelport+

I contenuti NDC e le funzionalità di servizio NDC di Emirates salgono nella piattaforma Travelport+. Con questo lancio, le agenzie clienti Travelport potranno facilmente visualizzare e confrontare offerte NDC e servizi aggiuntivi più dinamici di Emirates e creare un'esperienza più snella e personalizzata per i viaggiatori.

La soluzione NDC completa di Travelport per Emirates offre inoltre agli agenti la possibilità di gestire le prenotazioni NDC, compresi i cambi e le cancellazioni.

“Le agenzie che utilizzano Travelport+ avranno ora accesso a contenuti migliori e più arricchiti, disponibili solo attraverso il canale NDC di Emirates - ha dichiarato Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer di Emirates -. L'integrazione dei nostri sistemi rafforzerà l'espansione della nostra portata nella comunità globale dei travel retailer e consentirà loro di offrire ai viaggiatori una maggiore scelta tra i nostri prodotti e servizi.”

La soluzione Travelport per i contenuti e servizi NDC di Emirates è stata resa disponibile inizialmente alle agenzie clienti in Australia, Indonesia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito. L'accesso alla soluzione NDC di Emirates in Travelport+ sarà esteso ai clienti delle agenzie situate in altri Paesi nelle prossime settimane.

“Questa pietra miliare NDC con Emirates dimostra che Travelport è in prima linea nel retail moderno con la nostra capacità di fornire i migliori contenuti e gli strumenti più evoluti di cui gli agenti hanno bisogno per creare esperienze di prenotazione e di servizio superiori per i loro clienti” conclude Jason Clarke, chief commercial officer, travel partners di Travelport.