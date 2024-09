Una scelta difficile. Quest’anno, la selezione degli otto candidati al titolo di TTG Star 2024 si è rivelata particolarmente impegnativa. Fra caro prezzi, caos aeroporti e scarsità di personale qualificato, i manager del turismo si sono trovati ad affrontare un’annata complessa seppur stimolante.

Diverse le motivazioni che hanno portato la redazione di TTG e il direttore responsabile Remo Vangelista a scegliere gli otto personaggi, e poche righe non certo sono sufficienti a tratteggiarne la personalità e il valore aggiunto.

Proviamo comunque a sintetizzarle brevemente.

Cristina Casati, sales manager per l’Italia e la Grecia di Delta Air Lines, ha all’attivo 30 anni di esperienza nel mondo del turismo. Nel suo nuovo ruolo in Delta Ai Lines è al lavoro per imprimere un’importante accelerata allo sviluppo della compagnia sul nostro mercato.

Simone Giorgi, general manager del Park Hyatt Milano, si è distinto per capacità umane e manageriali che gli hanno valso il titolo di ‘Hotelier of the Year’ conferito da Virtuoso

Non c’è bisogno di spiegazioni per attribuire ad Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways, un ruolo fondamentale in un 2024 che per la compagnia ha segnato una anno di fondamentale importanza nella messa a punto del nuovo progetto di sviluppo.

Un’importante spinta al segmento di alta gamma e una grande capacità di innovare e reinventarsi nell’hospitality ha portato Marcello Mangia, presidente di Mangia’s e Aeroviaggi, a cogliere i primi risultati importanti nel riposizionamento del brand.

Per Frederic Naar, nome storico del turismo titolare Naar Tour Operator, la spinta sui mercati esteri con la volontà di diventare “il primo tour operator dei viaggi su misura in Europa” è stata determinate, portando all’apertura di nuove sedi su diverse piazze europee.

Il manager dal volto umano: Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus, ha saputo tenere fede al suo impegno di far crescere l’azienda in maniera esponenziale, con un occhio attento al target lusso, rimanendo fedele alle sue radici pugliesi. Una potenza turistica che dà lavoro e futuro a tanti giovani dal suo quartier generale di Ostuni.

Anche per Michele Serra, presidente di Quality Group, non servono presentazioni. Il manager è il candidato della TTG Star 2023 Danilo Curzi, che lo ha nominato “per la costanza e l’ottimismo che trasmette quotidianamente all’intero settore”. Inoltre, Curzi ha voluto sottolineare “il suo livello personale e le qualità umane”.

Ultimo ma solo per ordine alfabetico Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos, un manager di lungo corso che ha saputo traghettare la ‘sua’ compagnia oltre il Covid mantenendo una visione di lungo periodo che continua a produrre effetti positivi sui conti del Gruppo Alpitour.

La scelta adesso spetta ai nostri lettori, che hanno tempo fino a domenica 29 settembre per eleggere la propria Star partecipando al sondaggio online a questo link.

Il vincitore verrà incoronato a TTG Travel Experience a Rimini durante la premiazione in programma giovedì 10 ottobre alle 16,45 presso la Global Village Arena.