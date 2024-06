Turismo e tassi di cambio: le mete più vantaggiose

Giappone, Thailandia, Indonesia ma anche Cile: sono queste alcune delle destinazioni le cui valute offrono un cambio più vantaggioso per i turisti in arrivo dall’eurozona.

Secondo uno studio pubblicato da Ebury, azienda che opera nel settore dei pagamenti internazionali, Asia e Sud America sono tra le aree che offrono i tassi più favorevoli rispetto all’euro.

“Per chi predilige l’Asia - si legge nella nota -, il Giappone, la Thailandia e l’Indonesia sono destinazioni vantaggiose in termini di variazioni valutarie per quest’estate, poiché le rispettive valute hanno registrato forti cali rispetto all’Euro (JPY -9.02%, THB -3.61% e IDR -7.17%), accompagnati da un’inflazione limitata (quest’ultima è stata particolarmente bassa in Thailandia, dove è stata pari allo 0,2% ad aprile)”.

Per quanto riguarda il Sud America, invece, “una meta da tenere in considerazione è il Cile (-13.55%), poiché il Peso cileno ha registrato un crollo dell’8,4% rispetto all’Euro, non bilanciato dall’inflazione. Il potere di acquisto dell’Euro in Brasile, in Perù e Colombia è invece rimasto sostanzialmente invariato, mentre è diminuito in Messico (-5.30%). Al contrario, il Sudafrica è notevolmente più economico, con un potere d’acquisto dell’euro in aumento (2,92%)”.