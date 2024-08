Vacanze sì, ma con il finanziamento. Sarà una nuova moda o forse solo il risultato della crisi economica, sta di fatto che il numero di coloro che ricorrono ad un prestito economico per poter andare in ferie è in costante aumento. Più 2% rispetto al 2023 e addirittura +12% su base annua per un totale di quasi 250 milioni di euro erogati in prestiti personali. Secondo un’indagine condotta da Facile.it e prestiti.it, infatti, nel solo 2024 sono state registrate circa 150 mila domande, per una media di quasi 5mila euro a finanziamento, da restituire in 50 rate mensili.

A subire maggiormente il fascino delle vacanze con il prestito sono soprattutto i giovani under 30, a cui appartiene una domanda su tre. Ma, in generale, è proprio l’età media dei richiedenti di questo ‘aiuto’ che è più bassa, pari a 38 anni contro i 44 delle altre tipologie di prestiti personali.

I motivi

Un aumento di richiesta legato molto alla contingente situazione economica. Saranno infatti 6,5 milioni gli italiani che quest’anno non andranno in vacanza, a cui aggiungere ben 7,7 milioni di connazionali che ancora non sanno se partire. Di tutti questi il 56% ha dichiarato che non andrà in ferie proprio per questioni economiche, o legate all’aumento in generale del costo della vita (il 47%) , o ai prezzi della vacanza stessa (33%).

Più vulnerabili risultano essere i giovani sotto i 25 anni, dove la percentuale di rinuncia alle vacanze per motivi economici sale al 52%, e tra gli over 65 dove addirittura si raggiungono percentuali superiori al 70%.