Sono 350 le domande pervenute al Ministero del Turismo per il FriTur. Complessivamente, fa sapere il Mitur attraverso una nota, sono stati richiesti fondi per 691.683.807 euro.

Una “grande partecipazione” per il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che aggiunge: “Le domande finora presentate per il Fondo Rotativo nell’ambito del Pnrr Turismo confermano l’interesse del comparto turistico italiano a mettersi al passo con le indicazioni europee in tema di sostenibilità e sviluppo tecnologico e digitale e dimostrano come la strada intrapresa nel potenziamento delle attività turistiche conduca naturalmente a risultati straordinari e trainanti per l’economia nazionale”.