È una giornata di passione per chi viaggia nella giornata odierna. Oltre al caos negli aeroporti a causa del guasto informatico che sta interessando i sistemi Microsoft in Europa e Stati Uniti, in Italia si stanno verificando grossi problemi sull’asse Milano-Napoli dell’Alta Velocità, con pesanti ritardi.

A generare il problema un guasto alla linea elettrica nei pressi di Firenze che si è verificato stamattina intorno alle 9,30 per il quale stanno lavorando i tecnici di Rfi. “I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 100 minuti – si legge in una nota di Trenitalia -. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali precedentemente coinvolti nel rallentamento della circolazione sono stati instradati sulla linea convenzionale Firenze - Roma e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 160 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni”.