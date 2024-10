Un mondo “bipolare” in cui la “realtà si presenta come doppia, con due varianti entrambe potenzialmente vere, in contemporanea e quindi coesistenti”: Laura Rolle, docente ed esperta in tendenze di consumo, innovazione e semiotica applicata al branding, ha presentato così ieri a TTG Travel Experience ‘Antipodes’, il tema della Travel & Hospitality Vision+25 by TTG.

L’analisi ha esaminato i 5 ‘deep trend’ che guideranno le future strategie dei mercati, compreso ovviamente quello turistico.

Il primo trend, DEEP ME, mette l’accento sulla dimensione interiore, che prevale su quella esteriore.

Il secondo dei Deep Trend, DISCOVER THE COMPLEXITY, serve a ricordare che le cose non sono mai come sembrano. Non è questione di finzione, ma di apparenza.

LUCID MADNESS è il terzo trend, ovvero quello centrale. Un tempo si riteneva che genialità e follia formassero le due facce della stessa medaglia, un binomio necessario per la creatività. Un sottrarsi al pensiero razionale per percorrere strade alternative, impreviste e talvolta assurde. “La sfida per i brand - spiega l’analisi - sarà creare esperienze solo apparentemente normali, ma capaci di farci guardare la realtà con uno sguardo obliquo”.

Il quarto trend, LOCAL RADICALISM, ricorda che “in un mondo in cui tutto è possibile i brand dovranno saper prendere posizioni nette, affermando le proprie convinzioni”.

Infine l’ultimo , GIFT LABORATORY, si focalizza su sperimentazioni di comunità basate sul dono: nuovi modelli di business, brevetti e innovazioni che si basano sulla condivisione di know how.