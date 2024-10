A Discover The World la rappresentanza italiana del vettore egiziano Nesma Airlines

E’ stata affidata a Discover The World la rappresentanza italiana di Nesma Airlines, la compagnia aerea egiziana presente anche sul mercato nazionale con il collegamento tra Milano Malpensa e Il Cairo.

“Nesma Airlines opera con una moderna flotta di Airbus A320 verso destinazioni domestiche in Egitto e diverse città dell’Arabia Saudita – spiega il gsa in una nota -. I biglietti della compagnia sono emettibili in BSPItalia (NE/NMA 477) e i voli sono distribuiti nei maggiori gds”.

Per quanto riguarda la programmazione su Malpensa l’orario invernale prevede due frequenze alla settimana operate il mercoledì e la domenica.