Il sorpasso sembra ormai dietro l’angolo e per una buona parte dell’anno è anche avvenuto. Ma il consuntivo sul traffico dell’intero 2025 ha consentito all’aeroporto di Atlanta di mantenere la leadership a livello globale, sommando traffico interno e internazionale. Dubai, però, è sempre più vicina e tra le due realtà rimane soltanto una differenza di 700mila posti offerti (63,1 contro 62,4).

Arriva la classifica Oag sugli aeroporti più trafficati e nella top ten globale non mancano importanti novità: sul podio si conferma in terza piazza Tokyo Haneda, mentre al quarto posto Londra Heathrow sorpassa Dallas Forth Worth, che scende al sesto dietro anche a Istanbul, che continua a scalare posizioni. Completano la top ten Shanghai Pudong, Chicago O’Hare (che fa registrare la maggiore crescita anno su anno), Guangzhou e Denver.

L’altra classifica

Tutto cambia, però, se si prende solo in considerazione il traffico internazionale e qui prosegue il dominio assoluto del Dubai International Airport, considerando la quasi totale assenza di traffico domestico nell’Emirato. Sul podio anche Londra Heathrow e Seul Incheon, mentre nella top ten trovano spazio, per l’Europa, anche Parigi Charles de Gaulle e Francoforte.

Rimanendo nel Vecchio Continente, l’elemento che spicca di più nelle prime posizioni è lo scalo internazionale di Istanbul, che ormai tallona da vicino Londra Heathrow: tra loro c’è una differenza di solo 600mila posti in offerta. Terza piazza, poi, per Parigi, seguita da Amsterdam e Francoforte. Ottava posizione per l’Italia con Roma Fiumicino.