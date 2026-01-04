Aeroporto d’Abruzzo: 2025 da record con oltre un milione di pax

L’Aeroporto d’Abruzzo chiude il 2025 superando ampiamente la soglia del milione di passeggeri, con quasi 300mila viaggiatori in più rispetto all’anno precedente.

“Questi numeri, impensabili fino a pochissimo tempo fa, sono il risultato del mix perfetto di un lavoro straordinario di tutte le componenti, interne ed esterne alla società”, ha detto il presidente della società di gestione Saga Giorgio Fraccastoro a ilpescara.it, che ha poi aggiunto: “È l’Abruzzo intero che oggi può festeggiare questo traguardo storico”.

Per lo scalo pescarese, inoltre, il fine anno ha portato anche un importante riconoscimento che porta la firma di Ryanair: la compagnia low cost basata all’aeroporto ha infatti inserito la città di Pescara tra le cinque migliori destinazioni per il 2026, insieme a Rabat in Marocco, Bratislava in Slovacchia, Tirana in Albania, e Gdnask in Polonia.