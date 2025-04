Aeroporto del Salento, via ai lavori di ampliamento del terminal

L’aeroporto del Salento si prepara a cambiare radicalmente, con un terminal passeggeri più ampio che ospiterà anche spazi commerciali.

Sono stati avviati i lavori per ampliare lo scalo, che prevedono anche anche la realizzazione di un innovativo sistema di smistamento bagagli.

“Questo investimento non è solo un miglioramento infrastrutturale - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -, ma un segnale concreto della visione che Aeroporti di Puglia e la Regione Puglia condividono: vogliamo aeroporti sempre più moderni, sicuri e in grado di sostenere lo sviluppo economico e turistico della nostra terra. Vogliamo attrarre nuove rotte, connettere la Puglia al mondo e trasformare ogni arrivo in un’opportunità per il nostro territorio”.

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ja parlato di un “aeroporto che costituisce per noi motivo di orgoglio e di soddisfazione dal punto di vista turistico ed economico, perché sostiene lo sviluppo di un’area molto vasta che copre le province di Taranto, di Lecce e di Brindisi, e perché no, anche di Bari, dato che molti sono gli utenti della provincia di Bari che utilizzano questo scalo per i voli offerti e che vengono continuamente potenziati”.