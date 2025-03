Aeroporto di Cagliari: 2025 in advance booking

“Chiudiamo il 2024 con 5 milioni 150 mila passeggeri, un record storico che vede una crescita importante della componente internazionale”. A dichiararlo è David Crognaletti, direttore commerciale Sogaer dell’aeroporto di Cagliari, secondo cui l’aumento di alcuni nuovi mercati è esponenziale.

“Il mercato polacco è decuplicato, così come è aumentato quello scandinavo, ma soprattutto sono numeri cresciuti in bassa stagione, che fanno di Cagliari una destinazione 365 giorni l’anno. Intanto stiamo potenziando i servizi ai passeggeri sia come ristorazione che noleggio auto, cosi come gli spazi per la vendita di prodotti identitari sia food che artigianato, con un’offerta dalla filiera regionale controllata”.

L’ottimismo prosegue guardando alla prossima summer. “Anche l’advance booking sta andando molto bene, almeno un +10% sul 2024, con picchi del 25%”.