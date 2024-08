Il rinnovo della flotta da parte di Air Europa prosegue e ora inizia a coinvolgere anche il corto raggio. Archiviata la pratica del passaggio al Gruppo Iag sotto l’ala di Iberia, il vettore di Globalia guarda avanti e avvia il processo che la porterà alla progressiva sostituzione degli attuali B737-800 con nuovi B737 Max.

Secondo quanto anticipato da Preferente, la compagnia avrebbe siglato un accordo con AerCap per l’incorporazione di 10 unità del modello tra qui e il 2026, con il primo aereo in arrivo entrio la fine dell’anno. Ma secondo le intenzioni del presidente del gruppo Juan Jose Hidalgo entro 5 anni verranno rimpiazzati tutti e 5 i velivoli presenti in flotta.

Intanto va avanti anche il processo relativo all’ingresso dei B787 Dreamliner per il lungo raggio: dopo l’aereo ricevuto lo scorso mese di giugno è ora arrivata anche una nuova unità, che porta il totale degli aerei in flotta a quota 53.