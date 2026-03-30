Air France lascia l’aeroporto di Parigi Orly

Air France ha cessato tutte le operazioni sullo scalo di Parigi Orly lo scorso sabato. L’ultimo volo operato dalla compagnia sullo scalo è stato quello proveniente da Nizza, arrivato alle 21:55. I collegamenti su Nizza, Tolosa e Marsiglia, gli unici operati ancora dal vettore su Parigi Orly, saranno trasferiti al Charles de Gaulle.

Come sottolinea preferente.com, tuttavia, il gruppo manterrà una presenza sullo scalo con la controllata low-cost Transavia.

Tutti i voli verso i territori francesi d’oltremare, come Pointe-à-Pitre in Guadalupa, Fort-de-France in Martinica, Cayenne nella Guyana francese e Saint-Denis sull’isola di Réunion, non partiranno né arriveranno più all’aeroporto di Orly, ma opereranno dall’aeroporto Charles de Gaulle.

La decisione è stata presa per concentrare i collegamenti internazionali su un solo hub, riducendo così i costi operativi.