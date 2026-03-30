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Air France lascia l’aeroporto di Parigi Orly

Air France lascia l’aeroporto di Parigi Orly

Air France ha cessato tutte le operazioni sullo scalo di Parigi Orly lo scorso sabato. L’ultimo volo operato dalla compagnia sullo scalo è stato quello proveniente da Nizza, arrivato alle 21:55. I collegamenti su Nizza, Tolosa e Marsiglia, gli unici operati ancora dal vettore su Parigi Orly, saranno trasferiti al Charles de Gaulle.

Come sottolinea preferente.com, tuttavia, il gruppo manterrà una presenza sullo scalo con la controllata low-cost Transavia.

Tutti i voli verso i territori francesi d’oltremare, come Pointe-à-Pitre in Guadalupa, Fort-de-France in Martinica, Cayenne nella Guyana francese e Saint-Denis sull’isola di Réunion, non partiranno né arriveranno più all’aeroporto di Orly, ma opereranno dall’aeroporto Charles de Gaulle.

La decisione è stata presa per concentrare i collegamenti internazionali su un solo hub, riducendo così i costi operativi.

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