Airbus: apre i battenti la nuova fabbrica dell’A321xlr ad Amburgo

È considerato uno degli aerei che guiderà il futuro dell’aviazione. E per la sua produzione Airbus ha creato un’area di 23mila metri quadrati.

La casa costruttrice ha inaugurato la nuova fabbrica ad Amburgo dell’A321xlr, ovverl’ hangar 246.

Per il nuovo aeromobile, come precisa preferente.com, Airbus ha in casa già 550 ordini.

L’hangar destinato all’A321xlr era in precedenza dedicato all’A380, ormai fuori produzione.

Il primo aereo prodotto sarà destinato a Iberia, dopo aver conseguito il certificato dell’Easa.