Boeing si riprende Spirit AeroSystems

Boeing vuole riprendersi Spirit AeroSystems. Il costruttore statunitense ha annunciato nelle scorse ore l’intenzione di voler riacquisire la società, scorporata nel 2005 per ridurre i costi e attualmente suo principale fornitore.

“La fusione – ha precisato Boeing, riporta lastampa.it - è una transazione interamente in azioni per un valore di circa 4,7 miliardi di dollari, pari a 37,25 dollari per azione”.

Una mossa, quella di Boeing, che arriva in seguito alle numerose critiche sulla qualità della produzione rivolte verso Spirit. Nell’ambito dell’operazione, il competitor europeo Airbus ha siglato un accordo per rilevare le strutture di Spirit AeroSystems relative alla produzione di parti per i suoi aerei per un corrispettivo nominale di 1 dollaro.

La chiusura dell’acquisizione dovrebbe avvenire entro la prima metà del 2025.