Airbus, mancano 130 consegne per raggiungere l’obiettivo 2025

Mancano 130 consegne a Airbus per raggiungere l’obiettivo fissato per il 2025. Il costruttore europeo ha annunciato che nel mese di novembre ha consegnato 72 aerei a 42 clienti, dato che porta a quota 657 le commesse portate a termine dall’inizio dell’anno.
Secondo quanto riporta Hosteltur, l’azienda ha precisato inoltre di aver incassato nuovi ordini per altri 75 mezzi.
Solo pochi giorni fa il colosso europeo ha rivisto al ribasso l’obiettivo delle consegne per il 2025, portandolo da 820 a “circa 790”. La revisione degli obiettivi è arrivata in seguito alla problematica riscontrata sugli A320.
Remo Vangelista