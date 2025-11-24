Amsterdam e Bruxelles entrano nella rete di Latam

Latam Airlines amplia la presenza in Europa e potenzia la connettività con il Sud America lanciando due nuove rotte dirette per São Paulo da Amsterdam e Bruxelles e aumentando le frequenze su diverse tratte europee già esistenti.

“Il lancio di nuove rotte e il potenziamento delle frequenze dall’Europa al Sud America - commenta Thibaud Morand, direttore generale di Latam Airlines per Europa, Asia e Oceania - rappresentano una tappa significativa della nostra strategia di crescita regionale, permettendo a un maggior numero di passeggeri di viaggiare direttamente tra i due continenti”.

Il collegamento Amsterdam-São Paulo sarà operativo a partire da aprile 2026 con tre voli settimanali. Nel giugno 2026, invece, la compagnia inizierà anche a operare la rotta Bruxelles-São Paulo con tre frequenze settimanali.

Da Roma a São Paulo i voli, a partire da giugno 2026, diventeranno giornalieri, così come quelli da Barcellona, mentre da Madrid il vettore volerà sempre su São Paulo due volte al giorno. Tutti i nuovi collegamenti saranno operati con aeromobili Boeing 787-9, dotati di 30 posti in Business Class e 270 in Economy. Nel 2026 Latam Airlines opererà 90 voli settimanali da 10 punti in Europa, rafforzando la connettività con il Sud America. I servizi partiranno da Madrid, Barcellona, Parigi, Londra, Milano, Roma, Francoforte, Lisbona, Amsterdam e Bruxelles.