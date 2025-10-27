Latam Airlines innalza la qualità dei servizi della Premium Business

Nuovi servizi trasformano l’esperienza della Premium Business di Latam Airlines, con l’obiettivo di offrire un’esperienza latino-americana ai passeggeri. Tra i cambiamenti più importanti quelli legati al food, con un’esperienza dedicata al caffè, menù da tre portate per pranzo o cena e una selezione di cocktail completamente rivisitata.

Dal punto di vista del design, ogni elemento utilizzato dai passeggeri è stato riprogettato per offrire una presentazione più elegante, in linea con la nuova estetica della cabina e con la visione di Latam Airlines. “Questa riprogettazione - ha affermato Paulo Miranda, vicepresidente Area Customer di Latam Airlines Group - non solo eleva gli standard di servizio, ma celebra anche il meglio del Sud America, offrendo un’esperienza esclusiva, personalizzata e profondamente connessa alle sue radici”.

Come parte di questo rinnovamento, Latam Airlines inserisce anche nuovi amenity kit, il cui concept combina natura e lusso consapevole e che includono cosmetici firmati Costa Brazil, un marchio rinomato per il suo impegno verso la sostenibilità e per l’ispirazione che trae dalle risorse naturali dell’Amazzonia.