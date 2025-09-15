APEX/IFSA Awards 2026, le compagnie aeree premiate in California

Le migliori compagnie aeree e i loro fornitori sono stati celebrati la settimana scorsa durante la cerimonia degli APEX/IFSA Awards a Long Beach, California. Un evento organizzato da APEX (Airline Passenger Experience Association) e IFSA (International Flight Services Association) nell’ambito dell’APEX/IFSA Global EXPO, volto a riconoscere innovazione, impegno e leadership capaci di stabilire nuovi standard di eccellenza nei cieli. La cerimonia degli APEX/IFSA Awards ha premiato le compagnie aeree internazionali in diverse categorie.

APEX CEO Lifetime Achievement Award: premiato l’amministratore delegato di United Airlines, Scott Kirby.

2026 APEX WORLD CLASS by YATES+: questo riconoscimento premia le 10 compagnie aeree che hanno stabilito nuovi standard di eccellenza per i viaggiatori di oggi, certificate attraverso un audit indipendente condotto da Yates and Partners. Vengono valutati qualità e competenza nelle aree più rilevanti per i passeggeri: sicurezza e benessere, sostenibilità, servizio ed esperienza dell’ospite, offerta food & beverage.

Le compagnie aeree insignite quest’anno del titolo APEX World Class sono: ANA, Emirates, Fiji Airways, Japan Airlines, Oman Air, Qatar Airways, SAUDIA, Singapore Airlines, Turkish Airlines e Xiamen Airlines.

2026 APEX/IFSA Awards: riconosciuti dai propri colleghi del settore, gli APEX/IFSA Awards celebrano i traguardi più innovativi e di maggiore impatto introdotti nell’ultimo anno. Ogni vincitore è stato premiato per i progressi pionieristici che hanno fissato nuovi standard nell’esperienza dei passeggeri, nelle seguenti categorie:

2026 APEX Award Winners

· Air Canada – Innovation Award for Best Inflight Connectivity

· FlightPath3D – Innovation Award for Best Inflight Entertainment

2026 APEX/IFSA Award Winner

· ANA – Innovation Award for Best Cabin

2026 IFSA Award Winners

· Fiji Airways – Best Inflight Food or Beverage

· Delta Air Lines – Best Onboard Amenity