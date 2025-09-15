TTG Italia
Italian Exhibition Group

The Club Lounge, apre il più grande spazio lifestyle targato Four Seasons

“Un rifugio in stile residenziale progettato per elevare l’esperienza degli ospiti”. Descrive così Four Seasons la lounge più grande del suo portfolio, appena aperta al Four Seasons Resort Oahu.

Con i suoi oltre 200 metri quadrati, The Club Lounge - questo il nome del nuovo spazio lifestyle firmato dal brand di lusso - è stata progettata per “offrire un livello ineguagliabile di servizio personalizzato e comfort ai nostri ospiti più esigenti”, spiega Michael Mestraud, direttore generale del Four Seasons Resort Oahu di Ko Olina.

La lounge, riporta Travel Weekly, è riservata ai clienti che soggiornano nelle categorie Club e Suite ed è aperta tutti i giorni dalle 6:30 alle 20 per garantire momenti di relax ed evasione.

Al suo interno gli ospiti possono fare colazione al mattino, richiedere snack e bevande da asporto o concedersi un rinfresco in qualsiasi momento della giornata, una degustazione pomeridiana o un cocktail nelle ore serali. “Con un team concierge dedicato, un programma culinario ricercato con ingredienti di provenienza locale e cocktail esclusivi, insieme a una vista mozzafiato sull’oceano, questa nuova offerta rafforza il nostro impegno nel creare esperienze memorabili per i nostri ospiti e garantisce che ogni esigenza sia anticipata e ogni momento sia perfetto”, commenta Mestraud.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana