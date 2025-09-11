Branded residence: prospettive di crescita per il mercato

Il mercato delle branded residence continua a correre. A fotografarlo è il nuovo Residence Report di Knight Frank, lanciato a settembre 2025, che analizza oltre 1.000 progetti attivi o in pipeline in 83 Paesi, legati a circa 80 brand internazionali, dagli hotel di lusso come Four Seasons e Ritz-Carlton a marchi non alberghieri come Bentley e Aston Martin.

«I progetti sono passati da 169 nel 2011 a 611 oggi, con oltre 1.000 previsti entro il 2030 – spiega Liam Bailey, Head of Research – mentre le unità cresceranno da 27.000 a 162.000 nello stesso periodo». Il Nord America resta leader, ma la sua quota cala dal 32,7% dei progetti attivi al 26,2% di quelli in pipeline. A guadagnare terreno è il Medio Oriente, con il 26,7% degli sviluppi futuri contro il 15,9% degli attivi, spinto da Arabia Saudita ed Emirati.

Gli hotel restano protagonisti con l’83% dei progetti, ma il settore si diversifica, aprendosi a moda, automotive e sport.