Arriva Boscolo Gift Best Choice, il nuovo programma dedicato alle migliori agenzie d’Italia specializzate nella vendita e nella consulenza sui cofanetti regalo Boscolo Gift.

A spiegare il programma è il Direttore Commerciale di Boscolo Salvatore Sicuso: “Si tratta di una selezione di agenzie di viaggi presenti in tutto il territorio italiano, altamente specializzate sul prodotto Boscolo Gift e sui suoi punti di forza. Queste agenzie si pongono come punto di riferimento per tutti i clienti che desiderano ricevere consulenze personalizzate sui nostri cofanetti regalo.”

Il programma Boscolo Gift Best Choice prevede anche un percorso di formazione dedicato alle agenzie che ne fanno parte, con una serie di webinar periodici per rimanere sempre aggiornati sulle nostre novità di prodotto.

“Oltre agli appuntamenti di formazione, entrare a fare parte di questa selezione di agenzie garantisce diversi altri vantaggi”, continua Sicuso. “Prima di tutto la possibilità di ricevere una serie di promozioni esclusive, come sconti e commissioni più vantaggiose, oltre a poter accedere in anteprima alle promozioni più importanti dell’anno. Poi è prevista la spedizione di materiale dedicato in agenzia, incluso un badge da esporre in vetrina e un attestato di agenzia selezionata. Infine, l’opportunità di comparire in cima alla lista dei risultati nella sezione ‘Trova negozi’ sul sito di Boscolo Gift”.