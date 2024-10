Bagagli a mano,il diktat della Ue:“Regole uniche”

L’Unione europea torna a lanciare l’appello alle compagnie aeree affinché riescano a mettere in campo una regola uniforme in merito ai bagagli a mano, in particolare per quanto riguarda i vettori low cost, prima che si rischi un intervento ‘legislativo’ forzato. Il tema è stato affrontato da Magda Kopczynska, direttore generale per la Mobilità e i Trasporti della Ue, intervenuta nel corso dell’assemblea delle aerolinee regionali che si è tenuta a Siviglia.

Secondo quanto riportato da Preferente.com, Kopczynska avrebbe sollecitato i vettori a creare uno standard anche solo approssimativo, affermando che se questo non dovesse avvenire “potremmo prendere in considerazione l'introduzione di una nostra regolamentazione”. In particolare, la richiesta sarebbe indirizzata sui limiti riguardanti pesi e misure, mentre non sarebbe stato fatto alcun accenno alla questione tariffe extra applicate.