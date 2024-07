Boeing, accordo con il Dipartimento di Giustizia Usa per gli incidenti in Indonesia ed Etiopia

Accordo raggiunto tra Boeing e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sugli incidenti avvenuti in Indonesia e in Etiopia tra il 2018 e il 2019. A comunicarlo l’azienda stessa attraverso una nota, in cui ha fatto sapere di aver raggiunto un’intesa “di principio sui termini di una risoluzione”.

Sulla base dell’accordo di principio, riporta ilsole24ore.com, il costruttore rischia una multa penale di 487,2 milioni di dollari per i due episodi che hanno visto precipitare due B737 Max, causando la morte di 346 persone.

In questo modo, l’azienda si dichiara di fatto colpevole per i due incidenti.

Boeing si impegna inoltre a installare un monitor aziendale per rafforzare i suoi programmi conformità e sicurezza.