Il Gruppo Lufthansa sceglie la manager italiana Lorenza Maggio per guidare Brussels Airlines. Chief strategy and integration officer di Ita Airways e membro del Cda della compagnia di bandiera dal gennaio del 2025, Maggio assumerà il ruolo di ceo, al posto della dimissionaria Dorothea von Boxberg.

Secondo quanto fa sapere il Gruppo Lh in una nota, Von Boxberg lascerà l’incarico il 31 agosto 2026 e la data del trasferimento di Lorenza Maggio da Roma a Bruxelles sarà comunicata a breve.

Oltre a guidare la compagnia aerea belga, Maggio assumerà anche il ruolo di Executive board representative to the European Commission.

“Lorenza Maggio è una dirigente di grande esperienza e competenza internazionale - ha commentato Dieter Vranckx, presidente del Cda di SN Airholding e direttore commerciale del Gruppo Lufthansa -. Conosce il settore e il nostro gruppo grazie alle diverse posizioni di leadership ricoperte in varie aziende. Con la sua comprovata esperienza, guiderà Brussels Airlines come compagnia aerea hub integrata all’interno del Gruppo Lufthansa. Sono particolarmente lieto di aver potuto nominare una persona interna al nostro team, succedendo a Dorothea von Boxberg, che desidero ringraziare sinceramente per i suoi molti anni di servizio proficuo al Gruppo Lufthansa.”

Prima dell’impegno in Ita, Maggio si è occupata anche delle strategie di brand di Eurowings e ha ricoperto l’incarico di a.d. di una società controllata dal Gruppo LSG.