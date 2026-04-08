“Dall’Italia siamo tornati ai livelli pre covid, con risultati di riempimento vicini al 90%. Stiamo aspettando la consegna di nuovi aerei da Boeing, e puntiamo a portare nel prossimo futuro, il volo da Roma come giornaliero”. Adrien Ng, Area Head Southern Europe di Cathay Pacific, ha salutato così la ripresa del volo su Fiumicino da Hong Kong nell’anno del doppio anniversario della compagnia, con l’80esimo dalla nascita e il 40esimo dal debutto sulla Capitale italiana.

Per l’occasione la compagnia asiatica ha portato a Roma la sua livrea commemorativa ‘Lettuce leaf sandwich’, caratterizzata da una lunga linea verde su fondo bianco e dal simbolo dell’80° anniversario di attività della Cathay Pacific.

“L'Italia rimane per noi un mercato importante, come dimostra il recente aumento delle frequenze in partenza da Roma”, ha sottolineato Adrien Ng. Il volo diretto dalla Capitale sarà operativo fino al 24 ottobre, quattro volte la settimana. Il volo, effettuato con un A350 da 280 posti, vedrà per la prima volta anche da Roma, la configurazione con 38 posti della aria suite business, e 28 in premium economy.