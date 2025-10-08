L’asse Italia-Hong Kong funziona e i collegamenti messi in campo per questo 2025 torneranno in blocco anche il prossimo anno, con la conferma delle due destinazioni italiane di Cathay Pacific: Milano e la new entry di questa estate, Roma.

“Dopo il successo della ripresa dei nostri voli tra Roma e Hong Kong a giugno, siamo lieti di tornare di nuovo la prossima estate – spiega il regional general manager di Cathay per l'Europa, Brian Tsoi -. Questi voli offrono ai nostri passeggeri un collegamento comodo, efficiente e di alta qualità tra la capitale italiana e il nostro hub, Hong Kong”.

Il servizio sulla Capitale sarà operativo sarà operativo dal 30 marzo al 24 ottobre con tre frequenze alla settimana il lunedì, il giovedì e il sabato. Per la rotta sarà utilizzato un A350-900 configurato con tre classi di servizio: business, premium economy ed economy.

Il servizio stagionale Roma-Hong Kong nell'estate 2026 ribadisce l'impegno del gruppo Cathay nel connettere Hong Kong con il resto del mondo e nel rafforzare il suo ruolo di hub internazionale dell'aviazione.