Cathay Pacific, problemi ai motori degli Airbus A350

Cathay Pacific ha messo a terra decine di voli a seguito di problemi ai motori nella sua flotta Airbus A350. La compagnia ha dichiarato di aver identificato 15 aeromobili con componenti del motore difettosi a seguito di un’ispezione a livello di flotta, cominciata dopo che un volo da Hong Kong a Zurigo ha evidenziato problemi al componente motore.

“Abbiamo immediatamente portato questo problema all’attenzione dei produttori di aeromobili e motori, nonché delle nostre autorità di regolamentazione - ha detto un portavoce della compagnia aerea a TTGMedia -. Come misura precauzionale, un’ispezione a livello di flotta del nostro velivolo A350 è stata avviata immediatamente”.

Cathay Pacific ha finora operato su 24 voli di ritorno verso destinazioni tra cui Bangkok, Sydney e Singapore, mentre altri 10 servizi regionali saranno probabilmente cancellati domani.

La compagnia aerea prevede di avere maggiori informazioni sulle cancellazioni aggiuntive per le cancellazioni rimanenti fino a sabato 7 settembre entro le 14 di domani.

Un portavoce di Airbus ha aggiunto: “Airbus sta lavorando a stretto contatto con Rolls-Royce e Cathay. In questo momento sarebbe inopportuno commentare ulteriormente, in attesa delle indagini in corso”.