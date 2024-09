Continuità in Sardegna, bando nell’aprile del 2025: priorità alla qualità del servizio

Sarà pubblicato entro il mese di aprile del 2025 il nuovo bando per la continuità territoriale in Sardegna. Questa volta, ha anticipato in audizione alla Commissione Trasporti del Consiglio regionale l’assessore ai Trasporti, Barbara Manca, nella scelta dei vettori il bando darà maggior peso all’offerta tecnica e meno all’offerta economica, poiché “oggi le compagnie sono incentivate al ribasso, ma a noi sardi interessa più la qualità del servizio che il risparmio”.

Obiettivo della Giunta sarda, riporta Ansa, sarà quello di “puntare a dare sostegni ai viaggiatori e non incentivi impropri alle compagnie - ha spiegato Manca -. Faremo una manifestazione di interesse e vedremo chi aderirà alla nostra proposta per gli aiuti sociali”.