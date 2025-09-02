Dopo cinque anni tornano i voli tra India e Cina

India e Cina torneranno a essere collegate con voli diretti dopo cinque anni di stop. Una mossa che punta a sfruttare i flussi turistici in entrambe le direzioni, con benefici per tutti e due i Paesi.

Come riporta scmp.com i voli erano stati interrotti nel 2020 durante la pandemia e non sono mai stati ripresi, ad eccezione di alcuni collegamenti per i rimpatri. Nemmeno l’allentamento delle restrizioni aveva fatto riprendere i decolli.

L’annuncio è arrivato dopo che l’India ha ripreso a rilasciare visti ai cittadini cinesi il mese scorso, mentre la Cina ha recentemente riaperto l’accesso agli indiani.

L’obiettivo è quello di dare impulso anche ai viaggi d’affari e agli eventi aziendali, oltre ovviamente al segmento leisure, grazie sia al segmento altospendente cinese sia ai turisti indiani, uno dei bacini con il maggiore potenziale di crescita.

Secondo le stime i collegamenti potrebbero ripartire nel giro di un mese. Sarà necessario tuttavia un nuovo accordo sui voli e al momento non si sa ancora se si tratterà di un patto ex novo oppure di una modifica dei trattati esistenti.