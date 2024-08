Prende il via la nuova campagna di recruiting di personale di cabina rivolta agli over 50, a chi intende cambiare la propria carriera e a quelli che cercano di non andare in pensione. Protagonista dell’iniziativa easyJet, che la lanciato l’operazione ‘Returnships’ dopo che una nuova ricerca ha dimostrato che tre quarti degli over 50 (74%) concordano sul fatto che questo è il momento perfetto per una nuova carriera e il 67% ha preso in considerazione l'idea di tornare al lavoro.

“Come parte della campagna, la compagnia aerea offrirà sessioni online gratuite di informazioni sulla carriera dell'equipaggio di cabina – si legge in una nota del vettore - e una sessione pratica di prova di formazione dell'equipaggio di cabina presso il suo centro di formazione dell'equipaggio di cabina di Londra Gatwick, per dare a coloro che stanno considerando una nuova carriera l'opportunità di saperne di più sul lavoro dagli esperti di formazione e reclutamento dell'equipaggio della compagnia aerea”.