Sono cifre positive quelle con cui Egyptair partecipa a TTG Travel Experience. Nei mesi estivi, da giugno ad agosto, il vettore ha infatti trasportato dall’Italia il 5,8% di passeggeri in più rispetto al 2023, raggiungendo quota 77.920, con un load factor medio del 73%.

Nell’ultimo anno Egyptair ha trasportato più di 265mila passeggeri tra l’Italia e l’Egitto, collegando Roma Fiumicino e Milano Malpensa all’Egitto con 24 voli settimanali per Il Cairo, senza contare i numerosi charter nelle stagioni di maggior richiesta e traffico turistico, in collaborazione con i principali tour operator italiani.

L’Aeroporto del Cairo dispone di quattro terminal passeggeri moderni e ben attrezzati, che offrono ai viaggiatori un’esperienza di viaggio confortevole. Egyptair detiene quasi il 40% della quota di mercato de Il Cairo Hub e si prevede che questa percentuale aumenterà con l’imminente aggiunta alla flotta di nuovi e più moderni aeromobili e con l’espansione del suo network con un particolare focus sulle destinazioni africane, mete di grande interesse per gli italiani. Recentemente il vettore è stato eletto Most Improved Airline in Africa agli Skytrax Award 2024, proprio grazie a Il Cairo Hub, vera porta per l’Africa.